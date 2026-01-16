В Кремле рассказали, известна ли уже дата послания Путина Федеральному собранию

ВКонтакте

Дата традиционного послания Владимира Путина Федеральному собрания пока не определена. Её объявят, когда президент примет соответствующее решение. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 16 января.

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.