В Кремле рассказали, известна ли уже дата послания Путина Федеральному собранию

Дата традиционного послания Владимира Путина Федеральному собрания пока не определена. Её объявят, когда президент примет соответствующее решение. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пишет РИА Новости в пятницу, 16 января. 

«Когда президент определится со сроками, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля. 

Предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. Оно было 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства. Какие вопросы затронул президент — читайте здесь.

