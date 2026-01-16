Британские морпехи в Норвегии готовятся к возможному столкновению с Россией — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Британские морпехи на базе Camp Viking на севере Норвегии начали готовиться к возможному столкновению с Россией. Об этом пишет Politico.

«В глубоких снегах арктических гор британские морские пехотинцы готовятся к войне с Россией», — сообщает издание.

Военные отрабатывают применение ст. 5 устава НАТО о коллективной обороне. Командующий британским спецназом бригадный генерал Джейми Норман уверен — учения отражают, что «мы больше не живём в мире». Весной на базе будет полторы тысячи военных, а в 2027 году — до двух тысяч.