В Госдуме предложили повысить в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Госдуму внесли пакет законопроектов, ужесточающих ответственность мигрантов за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Эксперта цитирует РИА Новости в пятницу, 16 января.

Согласно инициативе, штраф за отказ от медосвидетельствования для иностранных граждан предлагают увеличить более чем в 12 раз — до 25-50 тысяч рублей. Кроме того, суд сможет принять решение о выдворении нарушителя из России. Также впервые вводится ответственность за неуплату штрафа в установленный срок — как дополнительная мера контроля.

По словам Яровой, законопроекты касаются сопровождения, контроля и достоверности документов, подтверждающих безопасность состояния здоровья иностранцев, прибывающих в Россию на работу. Все инициативы, отметила она, были поддержаны правительством, Верховным судом и правоохранительными органами без замечаний.

Отдельные меры предлагается ввести для организаций, нарушающих порядок проведения медосвидетельствования мигрантов. Для них предусмотрена административная ответственность — штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Законопроектом также устанавливается повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот фиктивных медицинских документов. За использование поддельной справки об отсутствии опасных заболеваний может грозить до 4 лет лишения свободы и штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Впервые вводятся квалифицирующие признаки, усиливающие наказание, если подделка или использование медсправок совершены с использованием интернета или служебного положения. В случае, если такие действия привели к массовому заражению людей, максимальное наказание может составить до 8 лет лишения свободы.

По словам Яровой, внесённые инициативы стали продолжением ранее принятых мер по противодействию нелегальной миграции.