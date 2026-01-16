33 богатыря и дядька Черномор: ЕС направит на защиту Гренландии от США военных из 6 стран

ВКонтакте

6 стран ЕС направят на защиту Гренландии от США своих военных. Об этом сообщает Sputnik Литва в пятницу, 16 января.

В Данию из Франции прибыла группа из 15 человек, ещё 13 бойцов направила Германия, по 2 человека Норвегия и Финляндия, по одному военнослужащему прислали Великобритания и Нидерланды.

Число военных от Швеции неизвестно, но премьер королевства Ульф Кристерссон заявлял, что шведские офицеры уже прибыли на датский остров. Готовность помочь живой силой соседям по Балтийскому региону выразила Эстония, но власти страны не уточнили, насколько большим окажется их боевой контингент.

Испания и Польша открыто отказались участвовать в обороне острова.