Рожью не вышел: в России чёрный хлеб за год вырос в цене почти на 15%

В России чёрный хлеб за год вырос в цене на 13,4%, а белый — на 11,2%. Об этом пишет «Коммерсант» в пятницу, 16 января.

Основная причина — сокращение посевных площадей — сельхозпроизводители перестают выращивать рожь из-за низкой рентабельности. Другой фактор, влияющий на рост цен — увеличение себестоимости производства в целом, включая непрерывное увеличение транспортных расходов.

В 2025 году в хозяйствах всех категорий культура занимала 451 тыс. га. За год эти площади сократились на 28,6%. Доля ржи в общей структуре посевных площадей России за год снизилась с 0,8% до 0,6%. Десять лет назад этот показатель достигал 2,4%.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2025-го в России было произведено 414,8 тыс. тонн ржаной муки, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. Средняя цена муки составила 19,6 тыс. руб. за тонну, а пшеничная мука за аналогичный период подешевела на 0,8%, до 23,4 тыс. руб. за тонну.

В конце 2025-го средняя потребительская цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной составила 99,79 руб. за 1 кг, что на 13,44% больше по сравнению с 2024-м. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов подорожали на 11,21%, в среднем до 116,97 руб. за 1 кг. В Калининградской области эти показатели выше почти в два раза.