Киев произвёл массированный авианалёт — Минобороны РФ

Украина в ночь с 15 на 16 января атаковала с помощью беспилотников 10 регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 дронов-камикадзе самолётного типа:
- 44 БПЛА — над Белгородской областью;
- 22 БПЛА — над Рязанской областью;
- по 11 БПЛА — над Ростовской и Воронежской областями;
- ️ 7 БПЛА — над Курской областью;
- п️о 4 БПЛА — над территорией Тульской и Волгоградской областей;
- п️о 1 БПЛА — над территорией Орловской и Липецкой областей, а также Республикой Крым.
В Херсонской области украинские беспилотники атаковали в новогоднюю ночь кафе и гостиницу, погибли 29 человек.