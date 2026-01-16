Киев произвёл массированный авианалёт — Минобороны РФ

ВКонтакте

Украина в ночь с 15 на 16 января атаковала с помощью беспилотников 10 регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 дронов-камикадзе самолётного типа: