Киев произвёл массированный авианалёт — Минобороны РФ

Украина в ночь с 15 на 16 января атаковала с помощью беспилотников 10 регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 дронов-камикадзе самолётного типа:

  1. 44 БПЛА — над Белгородской областью;
  2. 22 БПЛА — над Рязанской областью;
  3. по 11 БПЛА — над Ростовской и Воронежской областями;
  4. ️ 7 БПЛА — над Курской областью;
  5. п️о 4 БПЛА — над территорией Тульской и Волгоградской областей;
  6. п️о 1 БПЛА — над территорией Орловской и Липецкой областей, а также Республикой Крым.

В Херсонской области украинские беспилотники атаковали в новогоднюю ночь кафе и гостиницу, погибли 29 человек.

