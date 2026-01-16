В субботу на Земле произойдёт магнитная буря

ВКонтакте

На Земле в субботу, 17 января, ожидается магнитная буря, интенсивность которой предварительно оценивается в 5-6 баллов из 10 возможных. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Пик космической непогоды придётся на 9-12 часов утра. Причиной нестабильного геомагнитного фона являются два очень сильных взрыва на обратной стороне Солнца. Именно их последствия начнут ощущать земляне в выходные.