В Россельхозбанке опровергли сообщения в СМИ о приостановке приёма заявок по семейной ипотеке

В Россельхозбанке опровергли сообщения в СМИ о приостановке приёма заявок на выдачу кредитов в рамках льготной госпрограммы «Семейная ипотека». Об этом, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации, пишет ТАСС в четверг, 15 января.

«Россельхозбанк продолжает приём заявок и выдачу семейной ипотеки. Условия предоставления ипотечных займов по семейной ипотеке будут отражены на момент принятия решения по заявке физического лица с учётом актуальных условий государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования по программе семейной ипотеки, в том числе с учётом ожидаемых изменений с 1 февраля», — говорится в сообщении.