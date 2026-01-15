Предполагаемая дочь Фредди Меркьюри умерла от рака позвоночника — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Предполагаемая дочь вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри умерла в возрасте 48 лет от рака позвоночника. Об этом, ссылаясь на родственников женщины, пишет The Daily Mail.

О том, что у музыканта есть дочь, стало известно в 2025 году благодаря книге Love, Freddie («С любовью, Фредди») журналиста Лесли-Энн Джонс. В ней рассказывается, что Меркьюри скрывал от общественности наличие ребёнка. В тайну был посвящён только близкий круг музыканта, включая его родителей, сестру, участников Queen и подругу певца Мэри Остин. Дочь Меркьюри жила в Европе и работала врачом.

Ребёнок был зачат в 1976 году случайно во время скоротечного романа рок-звезды с женой его близкого друга. По словам Джонс, впоследствии «трое взрослых решили, что девочка будет жить со своей матерью и её мужем». Меркьюри регулярно общался с дочерью, которая с раннего детства знала, кто был её настоящим отцом. Она связалась с Джонс более трёх лет назад и поведала свою историю, которая была подкреплена переданным ей 17-томным личным дневником Меркьюри. Личность женщины намеренно не разглашалась, а сама дочь не просила никакого вознаграждения за публикацию книги.