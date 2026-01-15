Путин заявил, что Россия стремится к долгосрочному миру для всех

ВКонтакте

Россия стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения новыми послами иностранных государств верительных грамот. Мероприятие прошло в стенах Александровского зала Большого Кремлёвского дворца в четверг, 15 января. Трансляция велась на сайте Кремля.

«Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надёжно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придёт. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», — подчеркнул Путин.

По мнению президента, необходимо исходить из того, что безопасность должна быть действительно всеобъемлющей и неделимой. Она не может быть обеспечена для одних за счёт безопасности других, уверен Путин.

«Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведёт. Это наглядно показал и кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО вопреки данным нам публичным обещаниям, я хочу это подчеркнуть, вопреки данным нам публичным обещаниям», — добавил президент.

Он напомнил, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой «архитектуры европейской и глобальной безопасности». Россия предлагала решения, которые могли бы устроить всех, и к их предметному обсуждению стоило бы вернуться.