Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами — Путин

Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения новыми послами иностранных государств верительных грамот. Мероприятие прошло в стенах Александровского зала Большого Кремлёвского дворца в четверг, 15 января. Трансляция велась на сайте Кремля.

«Диалог и контакты — отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть, — сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учёта законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остаётся привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, без исключения, странами», — сказал глава государства.