В Роскомнадзоре рассказали, планируется ли снимать ограничения с WhatsApp

Представители Роскомнадзора рассказали, планируется ли снимать ограничения с WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещённой в РФ). Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет ТАСС в четверг, 15 января.

В сообщении говорится, что ведомство в «настоящее время <...> не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp». Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ранее заявлял, что мессенджер окончательно заблокируют в России в 2026 году.

* организация признана экстремистской и запрещена в РФ