Один из российских банков приостановил приём заявок по семейной ипотеке

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россельхозбанк приостановил приём заявок по семейной ипотеке. Об этом, ссылаясь на данные маркетингового агентства Marks, пишет ТАСС в четверг, 15 января.

Ещё одна финорганизация — Т-банк — хочет поставить выдачу семейной ипотеки на паузу. Перерыв может составить одну-полторы недели, уточнил руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в банке Иван Сафонов.

«Планируем приостановить выдачу семейной ипотеки на 1-1,5 недели. Приостановление связано с подготовкой к переходу на новые правила семейной ипотеки с 1 февраля», — отметил представитель организации

Со следующего месяца начнёт действовать ограничение количества льготных кредитов по этому виду ипотеки. Теперь на одну семью можно будет оформить только одну ипотеку.