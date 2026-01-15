Неподалёку от Калининградской области снимут сериал по книге «Девушка с татуировкой дракона»

ВКонтакте

Телеканал Sky запустил в производство сериал по роману Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона»16+. Предполагается, что съёмки начнутся уже этой весной в Литве. Об этом пишут издания Deadline и Peopletalk.

Сообщается, что культовый детективный триллер получит дорогую телевизионную адаптацию. Над проектом работают Стив Лайтфут и Анджела ЛаМанна — авторы сериала «В её глазах»18+, а также продюсерская компания Left Bank Pictures, известная по «Короне»18+. Проект создаётся при участии Sony Pictures Television, которая займётся международной дистрибуцией.

Новый сериал описывают как «смелое и современное переосмысление» истории. В центре сюжета — журналист Микаэль Блумквист, расследующий исчезновение девушки из влиятельной семьи, и хакер Лисбет Саландер, которая помогает ему раскрыть тянущуюся десятилетиями тайну.

Пока актёры на главные роли не утверждены — кастинг продолжается. Известно, что сериал выйдет на Sky в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии, Швейцарии и Австрии. Права на показ в США сейчас предлагаются американским платформам.

Роман Ларссона уже неоднократно экранизировали: сначала в Швеции в нулевых, затем в Голливуде — в фильме с Дэниелом Крэйгом и Руни Марой. Всего по трилогии сняли три фильма, последний из которых вышел в 2018 году.