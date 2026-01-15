Удачный пранк или настоящее чудо: в Индии 103-летняя женщина сорвала собственные похороны

ВКонтакте

В индийском штате Махараштра 103-летняя женщина очнулась во время собственных похорон, которые проходили в день её рождения. Об этом, ссылаясь на Hindustan Times, пишет «Царьград».

Даму по имени Гангабаи сочли умершей, и родные начали готовиться к погребальному обряду. У дома по традиции установили шатёр, женщину одели в погребальное сари, а близкие собрались, ожидая машину для перевозки тела.

Все приготовления для похоронного обряда были завершены. Но горюющие родственники с удивлением заметили, как она задвигалась и села», — говорится в материале.

Родные восприняли происходящее как настоящее чудо. В итоге траурную церемонию отменили, а вместо неё устроили празднование 103-летия Гангабаи.