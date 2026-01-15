Монах-реаниматолог напомнил, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение

ВКонтакте

Крещенские купания противопоказаны больным людям и тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на врача-реаниматолога скорой помощи, иеромонаха Феодорита (Сеньчукова) пишет РИА Новости.

Крещение Господне Русская православная церковь отмечает 19 января. В этот день традиционно освящают водоёмы, а в народе распространён обычай троекратного погружения в прорубь — так называемую иордань. Однако, как подчёркивает священнослужитель, эта традиция не является обязательной.

По словам иеромонаха, кратковременное погружение в ледяную воду само по себе не опасно для здорового человека, если после этого сразу согреться — например, тёплой одеждой или горячим чаем. При этом он отдельно предостерёг от купаний после отдыха со спиртным:

Чего делать безусловно нельзя — это лезть в прорубь в нетрезвом состоянии, если уж мы к этому относимся именно как к церковной традиции. Пьяному человеку кажется, что ему жарко, но у него просто повышен теплообмен».

Феодорит также подчеркнул, что Крещение — это не праздник купания, а прежде всего церковное событие. Освящённая вода предназначена не для погружений, а для питья.

«Купание — это не церковная традиция, а народная. Церковь её приняла, но она не является обязательной. Главным остаются праздничное богослужение и освящение воды», — пояснил иеромонах, добавив, что верующие вольны сами решать, стоит ли нырять в прорубь.