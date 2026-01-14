Женщин привлекают только те мужественные черты лица, которые не ассоциируются с агрессивностью — учёные

ВКонтакте

Популярный образ мачо с резко очерченными чертами может выглядеть эффектно, но далеко не всегда вызывает симпатию. Согласно новому исследованию китайских психологов, женщины подсознательно делают тонкий выбор, отдавая предпочтение лишь той маскулинности, которая не кажется им угрожающей. Об этом пишет PsyPost.

Специалисты из Юго-Западного университета в Чунцине и Шэньсийского педагогического университета решили проверить, как женщины балансируют между эволюционным тяготением к традиционно мужской внешности и естественным желанием избежать потенциально опасного партнёра. В серии экспериментов приняли участие более 300 молодых женщин.

Учёные создали пары цифровых портретов: на одной фотографии лицо мужчины выглядело более мужественным, на другой — слегка феминизированным, при этом сохранялись уникальные черты исходного изображения. В первом тесте участницы просто выбирали более привлекательное лицо из пары. Во втором эксперименте их просили оценить, согласились бы они на романтические или долгосрочные отношения с этим человеком. На заключительном этапе женщины отдельно оценивали каждое лицо по шкалам «привлекательность», «мужественность» и «агрессивность».

Статистический анализ выявил чёткую закономерность. Хотя мужественные черты в целом положительно влияли на оценку привлекательности, эта связь резко ослабевала или исчезала, если лицо одновременно воспринималось как агрессивное или чрезмерно суровое. Как показали результаты, когда исходное лицо казалось слишком жёстким, женщины стабильно выбирали его более мягкую, феминизированную версию — независимо от общей эстетики черт.

Исследование демонстрирует, что восприятие привлекательности — это сложный психологический компромисс. Женщины интуитивно «фильтруют» маскулинность через призму потенциальной угрозы, отсеивая те её проявления, которые могут сигнализировать об агрессии. Как отмечают авторы работы, это открытие подчёркивает ключевую роль не только статических черт, но и динамической мимики, которая непосредственно влияет на восприятие характера и, как следствие, на романтический интерес.