Дания не сумела отговорить США от идеи присоединения Гренландии

Дании не удалось убедить Соединённые Штаты отказаться от планов по присоединению Гренландию. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен после переговоров с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, пишет «Коммерсант» в среду, 14 января.

По словам главы датского МИД, Копенгаген готов рассматривать любые запросы Вашингтона, связанные с безопасностью острова. Он напомнил, что Штаты уже обладают широким военным доступом к Гренландии и при необходимости могут запросить его расширение.

Датские власти также сообщили, что стороны договорились создать рабочую группу высокого уровня для дальнейших переговоров по ситуации вокруг острова. При этом Расмуссен подчеркнул, что Гренландия «на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания».

Министр опроверг заявления президента США Дональда Трампа о якобы присутствии китайских кораблей у берегов Гренландии. По его словам, военная активность КНР в этом районе фиксировалась около десяти лет назад и в настоящее время не наблюдается.