Российские учёные создали программу, которая распознаёт людей по силуэту

Российские учёные разработали новый метод определения людей по силуэту. Технологию планируют применять в сфере безопасности, в том числе для поиска преступников. Об этом, ссылаясь на пресс-службу МГУ, пишет РИА Новости в среду, 14 января.

Разработка получила название DynaMix, занимались ею специалисты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ совместно с коллегами. В основе метода — обучение нейросети на сочетании разнородных данных. Ожидается, что это позволит повысить точность распознавания человека даже при минимуме визуальной информации.

Технология предназначена для так называемой реидентификации — поиска одного и того же человека на камерах видеонаблюдения в разные промежутки времени. Такие алгоритмы могут использоваться в системах интеллектуальной видеоаналитики и «умных городах». Например, чтобы найти нарушителей порядка по силуэтам или изучить поведение людей в общественных пространствах.

Разработку также рассматривают как инструмент для бизнеса. С её помощью можно анализировать очереди, отслеживать потоки посетителей и строить тепловые карты движения покупателей.

По словам научного сотрудника Центра ИИ МГУ Тимура Мамедова, испытания показали, что новый подход позволяет в два раза повысить качество реидентификации людей. Эффект достигается за счёт того, что при обучении моделей к основным данным с камер видеонаблюдения добавляют более простые изображения людей.