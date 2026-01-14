США временно прекращают оформление и выдачу виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам

ВКонтакте

Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан России и ещё 74 стран. Решение связано с пересмотром процедур проверки и отбора заявителей, которых американские власти считают потенциальной «обузой для общества», передаёт Fox News.

Издание ознакомилось с ведомственной служебной запиской. В ней говорится, что всем консульским сотрудникам «предписывается отказывать в выдаче виз в соответствии с действующим законодательством».

Помимо России, в список стран, гражданам которых временно перестанут выдавать визы, вошли, например, Сомали, Афганистан, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен, Бразилия. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать до завершения внутренней проверки.