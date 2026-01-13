2026-ой погнался за 2003-м: год может оказаться рекордным по числу дней с геомагнитным возмущением

ВКонтакте

8 из первых 13 дней 2026 года были отмечены геомагнитным возмущением. В процентном соотношении это почти на треть больше, чем в 2025-м — самом активном в этом плане за последние 20 лет. Такие данные приводят специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Учёные отмечают, что рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности, пик которой пришёлся на 2024 год и которая в настоящее время движется к минимуму.

«Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра, который, в свою очередь, воздействует на магнитное поле Земли. Тенденций к снижению этого количества пока нет. Прямо в данный момент на Солнце наблюдается две дыры среднего размера», — отметили эксперты.

Астрофизики считают, что если так пойдёт и дальше, то может быть побит рекорд 2003-го — самого активного солнечного года текущего столетия. Тогда геомагнитные возмущения и бури наблюдались в 272 днях из 365, то есть в 72% случаев. Спокойными в тот год были только 93 дня.