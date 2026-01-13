«Оснований для роста экономики нет»: в Госдуме призвали россиян готовиться к трудным временам

ВКонтакте

Российская экономика подошла к 2026 году без задела для роста и рискует войти в рецессию. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, его слова RTVI приводит во вторник, 13 января.

Депутат не склонен считать итоги 2025-го обнадёживающими. Официальная инфляция, как он отметил, приблизилась к 6%, при этом рост экономики фактически отсутствует:

«Ситуация в экономике ни разу не нравится. Официальная инфляция под 6%, а роста экономики, можно сказать, никакого. Пока ещё окончательных данных за год нет, но полпроцента — это не рост, это явно натянуто».

Арефьев считает, что в 2025 году не было создано условий для экономического рывка, а значит, в 2026-м инфляционное давление сохранится. Одна из ключевых причин — слабое собственное производство.

Народный избранник также напомнил, что за прошлый год ключевая ставка снизилась с 21% до 16%, однако даже этот уровень остаётся слишком высоким для бизнеса. В результате предприятия не могут привлекать кредиты, теряют оборотные средства и вынуждены приостанавливать развитие. По его данным, за 2025-й количество закрывшихся компаний вдвое превысило число новых.

Это говорит о том, что у нас идёт сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал парламентарий.

Ситуацию, по мнению Арефьева, усугубляют и внешние факторы. Санкции против Российской Федерации сохраняются и продолжают ужесточаться, а во внешнеэкономических отношениях «ничего не меняется к лучшему».

Говоря о внутренних проблемах, депутат указал на высокую зависимость страны от импорта. По его словам, Россия строит недостаточно предприятий и не способна обеспечить себя собственной продукцией: «Получается так, что мы полностью зависим от поставок <...>. И пока никаких перспектив на то, чтобы отвязаться от импорта, у нас нет».

Как отметил парламентарий, снизив зависимость от нефти и газа, страна столкнулась с сырьевой проблемой. Речь идёт о поставках за рубеж металлов, руды, угля и других природных ресурсов. «Мы сели ещё и на «золотую иглу». Даже Росфинмониторинг сегодня забил во все колокола. У нас идёт колоссальная спекуляция золотыми слитками, а способов регулирования этого вопроса у нас нет», — заявил Арефьев.

Поэтому пока что никаких перспектив на улучшение я, например, не вижу. И правительство пока никаких мер не предпринимает», — посетовал зампред комитета Госдумы по экономической политике.