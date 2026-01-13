Цыплят по скидкам не считаем: эксперт перечислил продукты, цены на которые взлетят на 30% в конце января

ВКонтакте

К концу января в российских магазинах вырастут цены на ряд продуктов, в первую очередь — на алкоголь, сезонные овощи и фрукты. Такой прогноз сделал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.

По мнению специалиста, одна из главных причин — повышение акцизов. В результате спиртное может прибавить в цене от 17 до 30%. Рост также затронет и табачную продукцию.

Ещё один фактор — так называемое «условно-техническое подорожание». Речь идёт о возврате цен на товары, которые перед Новым годом продавались со скидками. После праздников стоимость праздничной корзины постепенно возвращается к обычному уровню, а нередко становится и выше. Это касается ингредиентов для салатов — оливье, селёдки под шубой и других популярных зимних блюд.

Дополнительное давление оказывает рост себестоимости: дорожают энергоносители, логистика и сырьё, особенно если подразумеваются сезонные и импортные товары. Влияет и инфляция, которая отражается прежде всего на продуктах первой необходимости.

Отдельно Панченко указал на увеличение налоговой нагрузки на бизнес. С 2026 года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а для индивидуальных предпринимателей снизился порог по НДС — с 60 до 20 млн рублей оборота. В результате многие компании начали платить НДС по ставке 5%, что, по словам эксперта, будет заложено в конечную стоимость товаров и услуг.

Помимо алкоголя, в январе традиционно дорожают овощи и фрукты — на 15–20% из-за сезонного дефицита и затрат на доставку. Цены на крупы, макароны, растительное масло и консервы могут вырасти на 5–15%, кофе и чай — на 15–20%. Мясо и молочная продукция, по прогнозам, прибавят в цене 10–20%.

На самом деле, сказать, что всё подорожает значительно, нельзя. Но если выделить из того, что я перечислил, то больше всего подорожают кофе, алкоголь и сезонные товары — это овощи и фрукты», — подытожил Александр Панченко.