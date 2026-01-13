В Госдуме предложили рассчитывать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Госдума рассматривает возможность сделать семейную ипотеку дифференцированной — её ставка будет зависеть от количества детей. С таким предложением выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия-24».

Текущая система, по словам депутата, не создаёт достаточных стимулов для роста рождаемости — все семьи получают ипотеку под 6% вне зависимости от числа детей. Этот механизм планируется доработать

Аксаков также обозначил возможные параметры программы: 10% годовых для семьи с одним ребёнком, 6% — с двумя детьми и 4% — с тремя и более. При этом он отметил, что по мере снижения ключевой ставки Центробанка эти проценты также будут уменьшаться.