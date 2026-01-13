Люди научились обрабатывать оружие ядом на 50 тысяч лет раньше, чем предполагалось — археологи

ВКонтакте

Древние охотники отравляли наконечники стрел уже 60 тысяч лет назад. Это означает, что люди освоили технологию на 50 тысяч лет раньше, чем прежде считали учёные. К такому выводу пришли исследователи, изучив артефакты из скального убежища Умхлатузана в Южной Африке, сообщает журнал Science Advances.

Объекты, найденные ещё в 1985 году, повторно проанализировали с помощью современных методов. Международная группа археологов под руководством Свена Исакссона из Стокгольмского университета обнаружила на пяти из десяти исследуемых артефактов следы природных токсинов — буфандрина и эпибуфанизина. Эти яды, вероятно, добывались из растения Boophone disticha, которое до сих пор применяется местными охотниками. «Находка доказывает целенаправленное использование биохимических свойств растений», — подытожил в работе учёный.