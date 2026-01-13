Калининградская область и ряд российских регионов РФ могут остаться без вертолётов для спасательных операций — СМИ

ВКонтакте

Авиационно-спасательные службы России, в том числе в Калининграде, могут столкнуться с нехваткой вертолётов для экстренных вылетов. Причина — частные авиакомпании отказываются заключать контракты на поисково-спасательное обеспечение (ПСО), поскольку государственные тарифы, по их данным, ниже себестоимости полётов. Об этом пишут «Известия».

Сейчас из 111 утверждённых по стране пунктов дежурства спасательных вертолётов Ми-8 и самолётов Ан-26, как утверждает издание, почти треть остаётся незакрытой. Калининград, наряду с Воронежем, Екатеринбургом, Новосибирском, Симферополем и другими городами, входит в этот список.

Спасательные службы, как правило, работают по схеме аренды воздушных судов у коммерческих перевозчиков. По словам главного редактора портала «Авиа.ру», эксперта Романа Гусарова, дежурные группы, базирующиеся на специальных аэродромах, обязаны вылетать на место происшествия в течение 30 минут, обучены действовать в экстремальных условиях и могут десантироваться на труднодоступные участки местности.

Представители нескольких авиакомпаний пояснили, что установленные государством ставки сейчас не покрывают даже базовых расходов. По их расчётам, тарифы необходимо поднять минимум на 75%, чтобы работа стала рентабельной.

«В текущие бюджеты закупок ГК по ОрВД (Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ — ред.) сложно вписаться даже на вертолётах Ми-8Т, у которых меньше затраты на поддержание лётной годности, ниже амортизация и нет лизинговых платежей. Таким вертолётам, как правило, 30–40 лет. Если же работать на более современных и мощных Ми-8МТВ/АМТ, взятых в лизинг или приобретённых в собственность, то стоимость услуг увеличится в 1,5–2 раза», — уверяет заместитель гендиректора АО «Авиакомпания Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.

В Росавиации, в свою очередь, заявляют о готовности обсуждать повышение ставок, но требуют от авиакомпаний предоставления подробной калькуляции затрат, чего последние часто не делают. При этом, как полагает источник «Известий» в одной из авиакомпаний, если ситуация не изменится, количество регионов, оставшихся без авиаспасения, может вырасти в 1,5–2 раза уже в 2026 году.