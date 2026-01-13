В США заявили, что аннексия Гренландии станет концом НАТО и может привести к войне с Европой

ВКонтакте

Попытка аннексии Гренландии со стороны США приведёт к краху НАТО и может развязать войну с европейскими странами. Такую оценку дал сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мёрфи, комментируя законопроект республиканца Рэнди Файна об инкорпорации острова. Об этом, ссылаясь на NBC, пишет РИА Новости.

«Это станет концом НАТО... НАТО будет обязана защитить Гренландию, и поэтому возникает вопрос, не окажемся ли мы в состоянии войны с Европой, с Англией, с Францией», — считает сенатор.

Мёрфи также раскритиковал и Дональда Трампа, обвинив президента в сосредоточенности на вопросах, «не имеющих значения для граждан США». Речь идёт, например, о вторжении в Гренландию, управлении экономикой Венесуэлы или строительстве нового бального зала.