На «Госуслугах» появился «позорный список» должников по алиментам

На «Госуслуги» открыли реестр, который будет пополняться данными о злостных неплательщиках алиментов. Информацию о долгах по содержанию детей или родителей, их сумме и регионе теперь можно получить в открытом доступе, сообщает Министерство цифрового развития РФ в своём канале на платформе MAX.

«В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами», — в сообщении также уточняется, что подобная информация может помочь, например, при оценке финансовой добросовестности человека во время заключения сделок.