Главный охотник на лох-несское чудовище, искавший его 52 года, признал поражение

Известный исследователь и охотник на лох-несское чудовище Эдриан Шайн после более чем полувека поисков публично заявил, что легендарной Несси не существует. Об этом пишет издание Ladbible.

76-летний натуралист, возглавлявший крупную научную экспедицию в 1987 году, теперь объясняет все встречи с монстром обычными природными явлениями. По его словам, знаменитые «горбы» Несси на поверку оказались либо камнями, либо следами от проходящих судов, которые создают на воде иллюзию диковинного существа. Шайн также считает, что озеро слишком холодное и в нём недостаточно рыбы для выживания крупного неизвестного животного.