С 1 марта в России запретят автосписание денег за онлайн-подписки, если на это не дали согласия

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С 1 марта в России вступит в силу закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за подписки без подтверждённого согласия пользователя. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин, его цитируют РИА Новости.

По словам парламентария, подписочная модель широко используется в стриминговых сервисах, приложениях, на онлайн-курсах и маркетплейсах, однако часто приводит к «навязыванию потребителям услуг с регулярной оплатой».

«Вместе с удобством она принесла и массу проблем, связанных с несанкционированными списаниями.

Многие сталкивались с ситуацией, когда сервис продолжает автоматически снимать деньги, даже если человек отказался от услуги или поменял карту.

Именно поэтому мы сочли необходимым законодательно защитить граждан от подобных злоупотреблений», — считает Немкин.

Принятый закон запрещает компаниям использовать ранее сохранённые реквизиты карты или счёта без явного согласия пользователя. Если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любое взаимодействие с его финансовыми данными. Платформы также должны будут обеспечить простой и удобный способ отказа от использования ранее предоставленных персональных данных — в том числе в электронном виде.

«Эта мера не направлена против бизнеса. Напротив, компании, которые строят отношения с клиентом на доверии, выиграют в долгосрочной перспективе. Прозрачность укрепляет репутацию, снижает уровень конфликтных ситуаций и делает рынок более зрелым. Когда человеку не нужно переживать из-за скрытых списаний, он охотнее продолжает пользоваться сервисами и чувствует себя защищенным», — говорит депутат.

В Госдуме рассчитывают, что закон поможет предотвратить ситуации, когда траты продолжаются «по инерции» — после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты.

«По сути, мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде. <...> У сервисов еще есть время адаптировать свои процессы. И по итогу граждане получат уверенность, что никакие платежи не будут проводиться без их осознанного согласия», — уверяет Антон Немкин.