Может производить и продавать машины: в Россию вернулся концерн, собиравший авто в Калининграде

Kia и Mercedes зарегистрировали свои товарные знаки в России. Южнокорейская компания подала заявки в Роспатент ещё в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации логотипов, которое будет действовать до 2034 года, сообщает РИА Новости.
Под своей маркой Kia, собиравшая машины на заводе «Автотор» в Калининграде, может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Mercedes-Benz, согласно регистрационным документам также может производить и продавать как автомобили, так и запчасти от них на территории России.
После 2022 года из 1 590 крупнейших иностранных компаний продолжили работу 212. Ещё 328 сократили инвестиции, а 503 приостановили деятельность, сохранив лазейки для возврата. Полностью прекратили отношения с Россией только 547 фирм, то есть 34%.