Может производить и продавать машины: в Россию вернулся концерн, собиравший авто в Калининграде

Kia и Mercedes зарегистрировали свои товарные знаки в России. Южнокорейская компания подала заявки в Роспатент ещё в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации логотипов, которое будет действовать до 2034 года, сообщает РИА Новости.

Под своей маркой Kia, собиравшая машины на заводе «Автотор» в Калининграде, может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Mercedes-Benz, согласно регистрационным документам также может производить и продавать как автомобили, так и запчасти от них на территории России.