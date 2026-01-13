07:15

Может производить и продавать машины: в Россию вернулся автоконцерн, собиравший авто в Калининграде

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Kia  и Mercedes зарегистрировали свои товарные знаки в России. Южнокорейская компания подала заявки в Роспатент ещё в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации логотипов, которое будет действовать до 2034 года, сообщает РИА Новости.

Под своей маркой Kia, собиравшая машины на заводе «Автотор» в Калининграде, может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Mercedes-Benz, согласно регистрационным документам также может производить и продавать как автомобили, так и запчасти от них на территории России.

После 2022 года из 1 590 крупнейших иностранных компаний продолжили работу 212. Ещё 328 сократили инвестиции, а 503 приостановили деятельность, сохранив лазейки для возврата. Полностью прекратили отношения с Россией только 547 фирм, то есть 34%.

