В американский конгресс внесли законопроект об «Аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии». Автором инициативы стал республиканец Рэнди Файн, сообщает РИА Новости в понедельник, 12 января.
«Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии», — говорится в заявлении конгрессмена.
Такой шаг позволяет главе Белого дома предпринимать любые шаги, необходимые для присоединения или приобретения Гренландии в качестве территории Соединённых Штатов.
Евросоюз готовит санкции против США из-за желания Трампа присоединить Гренландию. В 2009 году 2009 году остров, который является территорией Дании, получил от королевства автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.