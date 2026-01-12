ВКонтакте

В американский конгресс внесли законопроект об «Аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии». Автором инициативы стал республиканец Рэнди Файн, сообщает РИА Новости в понедельник, 12 января.

«Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии», — говорится в заявлении конгрессмена.

Такой шаг позволяет главе Белого дома предпринимать любые шаги, необходимые для присоединения или приобретения Гренландии в качестве территории Соединённых Штатов.