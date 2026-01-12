Владимир Соловьёв призвал «начинать СВО в других точках» влияния РФ и спровоцировал международный скандал

ВКонтакте

Публичный призыв российского журналиста Владимира Соловьёва рассмотреть возможность начала специальной военной операции в других странах зоны влияния России, включая Армению, вызвал резкую реакцию официального Еревана. Об этом со ссылкой на МИД республики пишет издание Factor AM.

Внешнеполитическое ведомство страны расценило слова Соловьёва, прозвучавшие в эфире программы «Соловьёв Live» 10 января, как враждебное заявление и недопустимое посягательство на суверенитет Армении. Журналист, рассуждая об интересах России, назвал «потерю Армении» гигантской проблемой и задал риторический вопрос:

Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?».

В МИД Армении подчеркнули, что такие высказывания грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между двумя странами. Послу РФ в республике Сергею Копыркину вручили ноту протеста.