Филиппинка четыре года просила благословения у фигурки Шрека, полагая, что так выглядит Будда

Жительница Манилы на протяжении четырёх лет возносила молитвы перед фигуркой Шрека, будучи уверенной, что это изображение Будды. Об этой истории сообщает издание South China Morning Post.
Всё началось с покупки небольшой зелёной статуэтки с доброжелательным выражением лица, которую женщина нашла в одном из магазинов столицы. Филиппинка решила, что это Будда, установила фигурку на домашний алтарь и стала ежедневно обращаться к ней с молитвами о благополучии.
Ситуация прояснилась, когда в гости к даме пришёл друг. Он обратил внимание, что черты лица статуэтки не похожи на канонические изображения Будды. Присмотревшись, парень понял, что перед ним — напечатанный на 3D-принтере Шрек в одеяниях, стилизованных под монашеские.
Изумлённая хозяйка не сразу смогла посмеяться над курьёзом. По её словам, форма не так важна, как искренность молитв и добрые намерения. Женщина заявила, что не собирается расставаться со своим «зелёным Буддой» и продолжит обращаться к нему.
В Таиланде статуя Будды насмерть пронзила мужчину, напавшего на монаха.