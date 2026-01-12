Аналитик рассказал, чего ждать от курса рубля в ближайшее время

ВКонтакте

В феврале доллар может торговаться в диапазоне от 73 до 82 рублей, евро — от 92 до 98 рублей. Об этом, ссылаясь на прогноз главного аналитика Инго Банка Петра Арронета, пишет «Газета.Ru».

«Курс рубля в ближайшее время будет зависеть от внутренней макроэкономической ситуации и ожиданий по следующему шагу изменения ключевой ставки. В январе рубль будет крепким, тому будут способствовать несколько причин: продажа иностранной валюты из средств ФНБ и экспортёрами на внутреннем рынке, геополитический оптимизм и ожидание сохранения ключевой ставки на фоне индексации НДС», — отмечает специалист.

Арронет считает, что в феврале основные факторы останутся прежними, но дальнейший рост иностранных валют будет зависеть от того, как отразится на экономике индексация НДС. Если ценовые показатели сохранят стабильность или пойдут вниз, это может привести к постепенному ослаблению рубля.