В России планируют ужесточить экзамены на водительские права

В МВД России разработали проект поправок, кардинально меняющих правила сдачи экзаменов на водительские права и процедуру аннулирования удостоверений. Документ, опубликованный для общественного обсуждения, предлагает отменить бумажные медсправки и ввести жёсткий запрет на гаджеты во время экзаменов, пишет «Парламентская газета».

Использование любых средств связи, фото- или видеоаппаратуры станет основанием для немедленного прекращения экзамена и аннулирования его результатов. Как поясняют в ведомстве, мера направлена против случаев, когда кандидатам помогают третьи лица через скрытые наушники или камеры. Для профессиональных водителей вводится новое суровое правило: неявка на обязательный внеочередной медосмотр приведёт к признанию прав недействительными.

Серьёзно меняются и сроки: если сейчас на прохождение практического экзамена после успешной теории даётся 6 месяцев, то по новым правилам — только 60 дней. Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов поясняет: «У нас часто происходят ситуации, когда кандидат, сдающий экзамены "самокатом" — то есть самостоятельно, не через автошколу, — приходит в ГИБДД, а там ему ставят практическую часть через полгода.

Через полгода он прийти не может, а там уже истекает срок действия теоретической части. И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию. В целом — грамотное и хорошее нововведение».

Главным послаблением станет полный переход на электронные медицинские справки. Кандидатам не нужно будет предоставлять бумажное заключение, если сведения о нём есть в общем реестре МВД и Минздрава.

«Это отражение нашего общего тренда на цифровизацию и перевод документооборота преимущественно в электронную форму. <...> Фундаментально ничего не изменится, поскольку заключение по итогам медицинского освидетельствования по-прежнему будет действовать год, а за этот год, как вы понимаете, со здоровьем человека много что может случиться», — считает Попов.

Эксперт добавил, что гораздо более значимой и полезной является поправка, которая начнёт действовать с 1 марта 2027 года. Она предусматривает автоматическую приостановку действия прав в случае выявления у автомобилиста заболеваний, препятствующих вождению. По его мнению, такая мера более логична и понятна, а также позволит предотвращать потенциально «опасные ситуации на дорогах». Общественное обсуждение проекта завершится 10 января.