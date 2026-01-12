Звезда ещё даст жару: астрономы ждут усиления солнечной активности в ближайшие десятилетия

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Помимо хорошо известного 11-летнего цикла солнечной активности, у нашей звезды могут существовать и более долгие — на десятки и даже тысячи лет. Об этом, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, директора астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергея Язева, пишут «Известия».

«Мы видим, что 11-летние циклы проходят с большей или меньшей активностью. Например, сильный цикл был в середине XX века, а последние два — довольно слабые. Это наводит на мысль о том, что «высота» 11-летних циклов меняется под влиянием более долгопериодических», — пояснил учёный.

Язев отметил, что в научной среде обсуждают существование более протяжённых фаз изменений солнечной активности. Среди них — цикл Глайсберга длительностью 70–100 лет и ещё более длинный цикл де Врие, который оценивают примерно в две тысячи лет. Впрочем, чтобы уверенно говорить об их наличии, необходимо собрать больше наблюдений.

Если же эти гипотезы подтвердятся, нынешнее состояние Солнца можно считать периодом относительного спокойствия. Есть основания полагать, что звезда находится близко к минимуму столетнего изменения активности, а в ближайшие десятилетия интенсивность 11-летних фаз снова пойдёт вверх.