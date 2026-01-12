Компания Mattel расширила линейку Барби куклой с аутизмом: у неё есть шумоподавляющие наушники и спиннер

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Компания Mattel представила куклу, в образе которой учли поведенческие и сенсорные особенности некоторых людей с аутизмом. Новая Барби получила наушники с шумоподавлением, спиннер и планшет с программами для альтернативной и дополнительной коммуникации. Об этом говорится на официальном сайте производителя игрушек.

У куклы увеличена подвижность в локтевых и лучезапястных суставах — предполагается, что это должно подчеркнуть значение жестов и движений рук для некоторых людей с РАС. Ещё одна деталь — взгляд игрушки слегка отведён в сторону, словно избегает прямого зрительного контакта.

При разработке модели компания сотрудничала с американской правозащитной организацией Autistic Self Advocacy Network (ASAN), которая объединяет и представляет интересы людей с аутизмом.