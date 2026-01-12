В Бразилии рыбак поймал гигантскую арапаиму, жившую 20 млн лет назад

ВКонтакте

В бразильском Сан-Паулу 53-летний рыбак поймал гигантскую арапаиму весом 160 кг и длиной 2,5 м. Об этом пишут «Известия» в понедельник, 12 января.

Рыба родом из Амазонки считается живым ископаемым, её предки жили на Земле примерно 20 млн лет назад. Арапаима обладает уникальным свойством, она может дышать воздухом, если в воде недостаточно кислорода. При этом появление этого вида в других водоёмах за пределами главной водной артерии страны считается опасным сигналом. Так как у арапаимы нет естественных врагов, и она способна нарушить биологическое разнообразие везде, где появляется.