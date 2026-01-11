В 2025 году в России вырос объём продаж лекарств — Алиханов

ВКонтакте

На российском рынке объём продаж лекарств на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8% и составил 2,2 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова.

Объём продаж лекарственных препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых, по итогам девяти месяцев прошлого года в стоимостном выражении увеличился более чем на 11% и составил 1,2 триллиона рублей. Доля продажи российских лекарств составляет более 40% в стоимостном и более 62% в натуральном выражении.