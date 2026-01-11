Российские подростки массово травятся ветеринарными препаратами, Ozon убрал их со своей витрины

ВКонтакте

Из-за сообщений о массовых отравлениях подростков Ozon убрал со своей витрины некоторые ветеринарные препараты. Об этом сообщает ТАСС.

Российские подростки массово травятся ветеринарными препаратами. Они заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.

«Мы уже проводим повторную проверку, до её окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — говорится в сообщении.