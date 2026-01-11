Может случиться непредвиденная ситуация: кинологи рассказали, как планировать бюджет на содержание собаки

ВКонтакте

В Российской кинологической федерации рассказали, как спланировать бюджет на содержание собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Содержание питомца может обойтись достаточно дорого. «Конечно, потребности у собаководов очень разные. Поэтому вывести среднюю стоимость содержания питомца практически невозможно. Понятно, что траты на небольшую собаку чаще всего меньше, просто потому что ей нужны меньшие порции еды. Планируя завести собаку, всегда стоит учитывать эти моменты и продумывать, во сколько примерно обойдётся содержание той или иной породы, и на чём сэкономить не получится», — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Основные расходы. Это регулярная статья расходов, которую исключить не получится. Самые большие траты приходятся на питание. Расчёт производится из веса собаки, класса корма или состава натурального питания. Кроме того, раз в год необходимо проходить плановую вакцинацию и идти к ветеринару. Также нужно купить антипаразитарные препараты, которые используют раз в три месяца. «Так же как минимум нужно учитывать бюджет на ежегодный профилактический осмотр. А если у собаки уже диагностированы заболевания – на выписанные лекарства», — говорится в сообщении.

В этот блок расходов входят и услуги грумера. «У каждой породы стрижка проходит со своей регулярностью: у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в три месяца. Нужно ориентироваться на вашего питомца. Также всем собакам без исключения нужны шампуни, пенки для мытья лап и зубные пасты, которые имеют свойство быстро заканчиваться», — пишут кинологи.

Периодические расходы. Это расходы, которые происходят не с чёткой регулярностью. «В такую категорию прежде всего попадают одежда и амуниция – некоторые вещи могут служить несколько лет. Ориентироваться также стоит на породу и сезонность. Некоторым питомцам зимой одежда не нужна, для других – это обязательное условие. Одним достаточно свитера, другим понадобится целый многослойный образ. Также стоит продумывать защиту для лап в зимний сезон: это либо ботинки, либо воск», — говорится в сообщении.

В эту же статью расходов попадают и игрушки. «У некоторых они недолговечны. У других служат годами. Поэтому такие вещи приобретаются по ситуации», — пояснили кинологи.

«На чёрный день»

Непредвиденные расходы могут случиться в любой момент. «Никто не застрахован от несчастного случая: собаке может понадобиться экстренный визит к ветеринару, госпитализация, сложная операция. Стоимость таких услуг может начинаться от нескольких десятков тысяч рублей и больше. Именно к такой сумме и должен стремиться ваш резервный фонд», — пояснили кинологи.

Как планировать бюджет

Для начала нужно проанализировать свои траты за прошлый год. «В некоторых случаях имеет смысл приобрести страховку для собаки, особенно если у неё диагностированы хронические заболевания или она участвует в выставках – в долгосрочной перспективе это может оказаться выгоднее. Формировать «подушку безопасности» лучше всего системно: откладывайте посильную сумму ежемесячно, в идеале – сразу на накопительный счет. Так вы обеспечите питомцу надёжную защиту от любых неожиданностей, а себе – спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», — пояснили кинологи.