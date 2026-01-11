В Эстонии власти будут спасать подростков от суицида с помощью свечи, фломастеров и спиннера

ВКонтакте

В Эстонии власти решили спасать подростков от суицида с помощью гармошки, грелки и спиннера. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заявление советника департамента социального страхования Ксении Репсон-Дефорж.

Для помощи в борьбе с суицидальными мыслями был создан специальный набор. «В образец входят: раскраска-мандала и другие рабочие листы, фломастеры, губная гармошка, ароматическая свеча, спиннер, кубик Рубика, мяч-антистресс, жевательные конфеты, беруши, грелка, золотая медаль, красный маркер... Губная гармошка задумана как здоровая альтернатива вейпу, а золотая медаль — напоминание, что они могут быть чемпионами», — объяснила Репсон-Дефорж.

Целевая аудитория набора — это молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет. Ключевая задача — уменьшить уровень тревоги. Предметы внутри стимулируют различные сенсорные каналы, что помогает отвлечь подростка в острый период. Боксы помощи планируют распространять в общеобразовательных учреждениях, центрах молодёжи и здравоохранения, где они станут не альтернативой работе специалистов, а инструментом для отвлечения в момент кризиса. Наполнение для антисуицидальных комплектов психологи департамента создавали, опираясь на собственный практический опыт взаимодействия с несовершеннолетними.