Евросоюз готовит санкции против США из-за желания Трампа присоединить Гренландию — СМИ

Евросоюз готовит санкции против корпораций США. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничения примут в случае, если США не откажутся от претензий на Гренландию. «ЕС составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развёртывании сил НАТО», — говорится в публикации.

Как сообщают СМИ, Великобритания ведёт переговоры с другими европейскими странами об отправке в Гренландию миссии НАТО. Усиление присутствия в Арктике может убедить Трампа отказаться от присоединения острова.

Евросоюз в своих санкциях рассматривает ограничение деятельности Meta*, Google, Microsoft и X, на своей территории. Это также может затронуть американские банки и финансовые фирмы. Европа также допускает изгнание американских военных, дислоцирующихся на их базах.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.