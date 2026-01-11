Евросоюз готовит санкции против корпораций США. Об этом пишет РИА Новости.
Ограничения примут в случае, если США не откажутся от претензий на Гренландию. «ЕС составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развёртывании сил НАТО», — говорится в публикации.
Как сообщают СМИ, Великобритания ведёт переговоры с другими европейскими странами об отправке в Гренландию миссии НАТО. Усиление присутствия в Арктике может убедить Трампа отказаться от присоединения острова.
Евросоюз в своих санкциях рассматривает ограничение деятельности Meta*, Google, Microsoft и X, на своей территории. Это также может затронуть американские банки и финансовые фирмы. Европа также допускает изгнание американских военных, дислоцирующихся на их базах.
Бельгия не потерпит ни малейшего нарушения территориальной цельности Дании со стороны США.