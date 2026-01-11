ВКонтакте

В России с 1 марта перенесут крайний срок оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяц. Это позволит избежать просрочек и начисления пени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

По его словам, этот закон направлен на поддержку россиян. «Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать «коммуналку» после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени», — заключил Колунов.