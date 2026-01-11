ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

МИД РФ пообещал неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Воронежскую область. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

По словам Захаровой, такие действия говорят об агонии киевских властей. На фоне очередных провалов на поле боя они пытаются выместить злобу на мирных жителях России. «МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов», — говорится в комментарии.

В субботу, 10 января, Воронеж подвергся одной из самых сильных атак украинских беспилотников с начала СВО. Повреждения получили свыше десяти многоквартирных домов, а также частные дома, гимназия и несколько административных зданий.