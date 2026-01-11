В России соцсети за несоблюдение самоконтроля оштрафованы на 160 млн рублей

ВКонтакте

В России соцсети за несоблюдение требований о самоконтроле за два года были оштрафованы на 160 млн рублей. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что с 21 февраля 2021 года для соцсетей была введена обязанность самостоятельно выявлять и удалять размещенную на их площадке запрещенную законодательством информацию. С 1 сентября 2023 года в КоАП были включены две статьи — 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети) и 19.7.10-4 (неисполнение владельцем соцсети предписания Роскомнадзора о выявлении информации, схожей до степени смешения с той, что ранее уже требовал удалить Роскомнадзор).

Как сообщили ТАСС в Верховном суде, за два года суды назначили 78 штрафов по этим статьям на общую сумму 162,8 млн рублей.

По первой статье в 2024 году вынесено 51 решение — 11 в отношении юридических лиц и 40 в отношении граждан-владельцев соцсетей — о штрафах на 33,8 млн рублей, за 11 месяцев 2025 года назначены 14 штрафов юрлицам на 77 млн рублей.

По второй статье — о невыявлении дублей информации, которую требовал удалить Роскомнадзор — в 2024 году назначено восемь штрафов юрлицам на 30 млн рублей, за 11 месяцев 2025 года — пять штрафов на 22 млн рублей.