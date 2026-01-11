Уход иностранных брендов стал точкой роста для fashion-рынка России — Алиханов

ВКонтакте

Уход иностранных брендов благоприятно повлиял на российский рынок одежды и обуви. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, сообщает ТАСС в воскресенье, 11 января.

«Уход иностранных брендов стал для российского fashion-рынка не крахом, а точкой роста. За последние годы заметно увеличилось число отечественных марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши, усилили производство и научились работать с массовым потребителем», — отметил глава ведомства.

По его словам, на внутреннем рынке эти бренды уже могут конкурировать с зарубежными в доступном и среднем сегментах, предлагая сопоставимое качество и более точное попадание в локальные запросы.

В целом российские текстильные предприятия стараются оставаться в русле мировых трендов, отметил Алиханов. В частности, применяются инновационные разработки в производстве востребованных в современных реалиях нетканых материалов, синтетических тканей, мембран.