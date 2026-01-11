Студенты из Африки предпочитают учиться в России на врачей и нефтяников

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Африканские студенты, обучающиеся в российских вузах, отдают предпочтение медицинской и нефтяной специальностям. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает РИА Новости.

«Специальность, наиболее востребованная у малийских студентов в России – это медицина», — отметил президент Ассоциации малийских студентов и стажеров в России Дауда Диабате.

«Сейчас большинство нигерийских студентов в России обучаются по программам нефтегазовой отрасли. Далее по популярности идут такие сферы, как менеджмент, администрирование, медицина», — сообщил глава Ассоциации нигерийских студентов и стажеров в РФ Алилу Сани Маман Кабиру.

Студенты из Чада также предпочитают медицину, причем как для высшего, так и для среднеспециального образования, рассказала экс-президент Ассоциации студентов и стажеров Чада в РФ Маджихингам Джимбай Шарите.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в российских вузах в настоящий момент получают образование свыше 32 тысяч африканцев. С 2020 года квота российских стипендий для континента увеличилась почти втрое, превысив 5,3 тысячи мест.